Ufficiale: Razvan Lucescu e l’Al Hilal si separano

Il club saudita Al Hilal ha annunciato l’esonero del proprio allenatore Razvan Lucescu, quindici mesi dopo aver guidato il club di Riyadh al titolo di campione asiatico. La decisione arriva dopo la sconfitta per 1-0 dell’Al Hilal contro il Damac FC in campionato e portando a 5 punti il distacco dalla capolista. Razvan Lucescu, il tecnico rumeno, che ha guidato il club alla conquista del campionato asiatico a novembre 2019, è stato sostituito dall’allenatore dell’Under 19 Rogerio Micale. L’annuncio è stato dato dallo stesso club saudita attraverso i propri canali social.

📃 #AlHilal Signs a Mutual Termination Agreement with “Razvan”..

and Appoint the Brazilian coach “Rogério Micale” pic.twitter.com/MbBMzhD8Qc

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 14, 2021