Ufficiale: Ravenna, Selleri rinnova per un’altra stagione

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Ravenna ha annunciato “di avere raggiunto l’intesa con Alfonso Selleri per il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2020. Per il centrocampista di Mordano classe ‘86, la prossima sarà la quarta stagione con la maglia numero 10 del Ravenna. Una notizia che sicuramente farà felici i tanti tifosi giallorossi che ricordano di Alfonso le 108 presenze tra campionato e coppe, condite da prodezze balistiche come il gol contro il Delta Rovigo che spianò la strada per il ritorno in serie C, o l’ultima fantastica conclusione contro il Renate; per lui in questi anni sono stati 9 i goal realizzati e ben 11 gli assist”.

Foto: sito ufficiale Ravenna