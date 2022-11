Ufficiale: Ravenna, esonerato Serpini

La società Ravenna Calcio comunica di aver sollevato Cristian Serpini dall’incarico di allenatore della prima squadra. Con mister Serpini è stato sollevato anche il vice allenatore Mirko Alberto Magistro.

Il Ravenna FC intende ringraziare i tecnici per la serietà, l’impegno e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi ed al contempo augura loro le migliori fortune personali e sportive.

In attesa della nomina del nuovo tecnico l’allenamento di oggi pomeriggio sarà guidato dall’allenatore della Juniores Andrea Camanzi”.

Foto: logo Ravenna