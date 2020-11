Ufficiale: Ravenna, esonerato il tecnico Magi

Con una nota ufficiale il Ravenna ha comunicato l’esonero del tecnico Giuseppe Magi. Questo il comunicato del club: “Il Ravenna Football Club 1913 comunica che ha sollevato Giuseppe Magi dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Società desidera ringraziare sinceramente il tecnico per la profonda dedizione e l’instancabile impegno profusi, affrontando una sfida complessa quale guidare la squadra in una stagione ricca di difficoltà e di incognite come quella in corso. Dal primo, all’ultimo giorno di lavoro, non sono mai mancate le doti umane, le competenze professionali e la volontà di dare il massimo alla causa giallorossa. Il Ravenna FC augura a mister Magi le migliori fortune per il proseguimento di una carriera che auspichiamo ricca di soddisfazioni sportive e personali.”

Foto: sito ufficiale Ravenna