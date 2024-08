Ufficiale: Ravasio è un nuovo giocatore del Cittadella

Il Cittadella ha ufficializzato il neo acquisto Mario Ravasio: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di MARIO RAVASIO. Attaccante classe 1998 nato a Bergamo e cresciuto nel Settore giovanile dell’ Albinoleffe. Con la formazione bergamasca il debutto tra i professionisti, nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Lucchese prima e Sorrento poi. A Mario il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.

Foto: instagram Cittadella