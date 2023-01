Ufficiale: Raul Moro al Real Oviedo

L’attaccante spagnolo della Lazio, Raul Moro, lascia i biancocelesti per unirsi al Real Oviedo. La squadra spagnola, quattordicesima in Segunda Divisiòn, accoglie il ventenne con la formula del prestito. Il classe 2002 ha disputato la prima parte di stagione in Serie B, alla Ternana. Il comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Moro al Real Oviedo”.

Foto: sito ufficiale Real Oviedo