Ufficiale: Raul De Tomas firma con il Rayo Vallecano. Ma non potrà giocare fino a gennaio

Raul De Tomas è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. L’attaccante torna a Vallecas, anche se non potrà giocare fino a gennaio, dunque sarà costretto a salutare il Mondiale. Le due parti hanno annunciato, qualche minuto fa, di esser giunti a un accordo per il giocatore, che firmerà un contratto con gli spagnoli fino al 2027. L’Espanyol riceverà, riporta Marca, circa 12 milioni di euro, tra parte fissa (8-9) e bonus (3-4). Si tratta delle stesse cifre pattuite il 1° settembre: in quel caso l’affare non si è potuto chiudere poiché la documentazione non è arrivata in tempo a La Liga. Sui canali ufficiali del Rayo, l’annuncio: “Raul de Tomas è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Accordo fino alla fine della stagione 2026/27. Bentornato a casa!”.

Foto: Twitter Rayo Vallecano