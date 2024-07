Ufficiale: Raul Albiol rinnova con il Villarreal fino al 2025

Dopo 185 partite ufficiali, Raúl Albiol continua la sua avventura con il Villarreal. Il 39enne, veterano solido in difesa e capitano del Submarino Amarillo ha deciso di rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2025: una stagione in più dunque per l’ex difensore del Napoli.

Il giocatore ha così commentato: “Sono molto felice di poter continuare un’altra stagione qui al Villareal. A fine stagione sarà il momento di dirci se potrò continuare o meno, la verità è che spero di dare il massimo e soprattutto di aiutare la squadra”.

Foto: twitter Villarreal