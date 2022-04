Ufficiale: Rangnick nuovo ct dell’Austria. Resterà consulente allo United

Ralf Rangnick è stato nominato nuovo ct dell’Austria: ha firmato un contratto di due anni a partire da fine maggio con l’obiettivo di portare la Nazionale a Euro 2024. In caso di raggiungimento dell’obiettivo, l’accordo con il tecnico tedesco verrà automaticamente prolungato di altri due anni fino ai Mondiali 2026. Nonostante ciò, Rangnick continuerà a svolgere un ruolo di consulente al Manchester United, di cui è attualmente allenatore ad interim, fino al 2024. “È un onore per me assumere il ruolo di allenatore. Sono particolarmente entusiasta dalla prospettiva di partecipare agli Europei in Germania con una squadra giovane e affamata di successo” il commento dell’attuale tecnico dei red devils.

FOTO: Twitter Austria