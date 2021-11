Rangnick ufficiale al Manchester United. Le sue prime parole “Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere”

Il Manchester United ha comunicato che Ralf Rangnick è il nuovo allenatore dei Red Devils.

Contratto fino a fine stagione per il tedesco che prende il posto di Carrick.

Queste le sue prime parole: “Sono entusiasta di unirmi al Manchester United e mi sono concentrato sul rendere questa stagione di successo per il club. La squadra è piena di talento e ha un grande equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi per i prossimi sei mesi saranno volti ad aiutare questi giocatori a realizzare il loro potenziale, sia individualmente che, soprattutto, come squadra. Oltre a ciò, non vedo l’ora di supportare gli obiettivi a lungo termine del club su base consulenziale”.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Foto: Twitter United