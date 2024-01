Ufficiale: Rakitic lascia il Siviglia, ad attenderlo c’è l’Al Shabab

Ivan Rakitic saluta il Siviglia. Definito il suo passaggio all’Al Shabab, dopo 323 presenze ufficiali con i Rojiblancos. Il comunicato del club iberico: “Il Sevilla FC riferisce che Ivan Rakitic si è dissociato dall’entità nervionense, quindi chiude così la sua seconda tappa come giocatore nervionense. Rakitic è tornato a casa nell’estate del 2020 dopo aver lasciato l’FC Barcelona, un club che ha lasciato proprio da Nervión, ponendo fine a un primo periodo come biancorosso tra gennaio 2011 e luglio 2014. Il croato, finora secondo capitano della squadra, era anche il secondo giocatore con più partite ufficiali della squadra attuale, dopo Jesús Navas. In particolare, ha accumulato un totale di 323 partite, in cui ha anche segnato 51 gol e ha offerto 63 assist. Ha anche vinto due dei sette trofei di UEFA Europa League vinti dal club. La prima arrivò nel 2014 a Torino, in cui lui stesso esultò da capitano allo Juventus Stadium, e quella vinta il 31 maggio 2023 a Budapest. Tutti nel club desiderano ringraziare Ivan Rakitic, uno dei giocatori più decorati e amati della nostra storia, per tutto il suo impegno e dedizione nel corso degli anni, e gli augurano ogni successo per il futuro”.

Foto: Instagram Sevilla