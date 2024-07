Ufficiale: Rafa Marquez lascia il Barcellona: farà parte dello staff della nazionale messicana

Il Barcellona ha annunciato, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, che Rafa Marquez non sarà più l’allenatore del Barcellona Athletic. L’ex difensore ha accettato l’incarico di assistente di Javier Aguirre sulla panchina della nazionale messicana. Di seguito il comunicato del club:

“Rafa Márquez non continuerà come allenatore del Barça Atlètic . L’allenatore messicano ha raggiunto un accordo con l’FC Barcelona per rescindere il suo contratto, per intraprendere una nuova sfida professionale. Il Club ringrazia Rafa Márquez per la sua dedizione e professionalità durante tutto questo tempo in cui è diventato un tassello fondamentale nella formazione dei giocatori, e gli augura buona fortuna per il futuro, sia a livello sportivo che personale.”

Foto: twitter Barcellona