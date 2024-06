Ufficiale: Radamel Falcao al Millionarios

Il centravanti fa rientro in Colombia, dove tutto è cominciato, e riparte da Bogotà. Falcao è un nuovo calciatore del Millionarios FC, come ha annunciato lo stesso club colombiano tramite un bel video pubblicato sui social. “Il sogno dell Tigre, il sogno di tutti”, scrive la società nell’annuncio. Falcao torna agli albori, a 38 anni nella squadra in cui ha vissuto la sua infanzia.

Foto: twitter personale