Il Qatar ha deciso di affidare la panchina della Nazionale all’esperto Carlos Queiroz.

Il CT, che ha guidato l’Iran agli ultimi Mondiali, ha firmato fino al 2026.

OFFICIAL: Carlos Queiroz is the new head coach of #AlAnnabi 🇶🇦👨‍🏫

We wish the Portuguese coach all the best with our national team 💪 pic.twitter.com/ZSN2dCUdGj

— Qatar Football Association (@QFA_EN) February 6, 2023