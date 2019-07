Ufficiale: QPR, preso in prestito l’attaccante Huggil dal West Ham

Attraverso i propri canali ufficiali, il QPR ha ufficializzato l’acquisto in prestito dell’attaccante Jordan Huggil dal West Ham. Questa la nota del club: “Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto in prestito in prestito di Jordan Huggil dal West Ham”.

Foto: Twitter QPR