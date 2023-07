Ufficiale: Pucino rinnova con il Bari

Il Bari apra comunicato di aver rinnovato il contratto del difensore Raffaele Pucino. La nuova scadenza è datata, quindi, 30 giugno 2025. A darne notizia è lo stesso club pugliese con il seguente comunicato: “Il terzino è alla terza stagione in biancorosso. SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2025, del rapporto che lega il difensore Raffaele Pucino al club biancorosso. Dopo le 34 presenze collezionate quest’anno, condite da 3 assist, sono in totale 59 le partite giocate con il Bari. Felici di continuare insieme Raffa!”.

Foto: sito Bari