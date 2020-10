Ufficiale: PSV Eindhoven, arriva la firma di Mario Gotze

Dopo una parabola di alti e bassi, il PSV Eindhoven ha chiuso per l’arrivo di Mario Gotze, ex Borussia Dortmund nonché svincolato. Questa la nota: “Il PSV ha ingaggiato il 28enne Mario Götze dal Borussia Dortmund con un contratto biennale. Il 63 volte nazionale tedesco in presenza è arrivato al PSV a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il BVB”

Give him a warm ♥️🤍 welcome!

MARIOOOO GÖTZEEEEEEE 😍#MeisterMario — PSV International (@psveindhoven) October 6, 2020

Foto: twitter psv