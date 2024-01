Ufficiale: prolungati i contratti di Baschirotto e Gendrey con il Lecce

Sono apparsi poco fa sul sito ufficiale del Lecce due comunicati riguardanti i prolungamenti di contratto di Baschirotto e Gendray. “L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore Federico Baschirotto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per i successivi due anni”. “L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’esterno difensivo Valentin Gendrey, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per l’anno successivo.

Foto: sito ufficiale Lecce