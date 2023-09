Ufficiale: Probierz nuovo ct della Polonia

Come annunciato dal presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza, Michael Probierz è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Nuova guida tecnica dunque per Lewandowski e compagni, con Fernando Santos sollevato dall’incarico dopo un inizio di qualificazioni ad Euro 2024 che vede la selezione polacca al quarto posto in classifica, in un girone composto da Albania, Repubblica Ceca, Moldavia e Isole Far Oer.

Foto: Twitter Polonia