La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Riccardo Secondo. In ogni caso, Riccardo continuerà a far parte delle Bianche Casacche, intraprendendo un percorso tecnico-sportivo a fianco del Direttore Alex Casella.

Foto: logo Pro Vercelli