Ufficiale: Pro Vercelli, è addio con il ds Casella

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica la risoluzione consensuale del contratto con Alex Casella, che non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo del Club. La Società ci tiene a ringraziare Alex per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi 4 anni di proficuo lavoro svolto per le Bianche Casacche, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”.

