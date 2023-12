Ufficiale: Pro Sesto, l’attaccante Moreo risolve il contratto. Il comunicato

Tramite una nota stampa, la Pro Sesto (Serie C, girone A) ha comunicato la risoluzione del contratto con l’attaccante Riccardo Moreo, quest’anno mai sceso in campo con i lombardi. Questo il comunicato del club: “Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in essere con l’attaccante classe 1996 Riccardo Moreo.

La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva”.

Foto: logo pro sesto