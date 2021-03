Ufficiale, Pro Patria: ritorna Andrea Masetti fino al termine della stagione

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Pro Patria ha comunicato di aver trovato l’accordo per l’arrivo dell’esterno di sinistra Andrea Masetti fino al termine della stagione. Questa la nota del club: “Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato l’esterno sinistro Andrea Masetti. Per Masetti, classe 1998, si tratta del ritorno in bianco-blu dopo le 24 presenze (2 in Coppa Italia) e una rete della passata Stagione. Il neo calciatore tigrotto ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 Giugno del 2021”.