Nuovo arrivo in casa Pro Patria, che attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la Roma per il prestito di Stefano Greco. Portiere classe 1999 cresciuto nelle giovanili giallorosse, Greco vanta già 20 presenze in Serie C tra le fila della Vibonese, durante la scorsa stagione.

Foto: profilo Instagram