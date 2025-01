Ufficiale: primo contratto da professionista per Filippo Manè con il Borussia Dortmund

Primo contratto da professionista fino al 2028 per il giovanissimo italiano Filippo Manè con il Borussia Dortmund. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato ufficiale:

“Il Borussia Dortmund ha ingaggiato Filippo Mané (19) con un contratto da professionista. Il nazionale italiano U20 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo Kjell Wätjen (18) e Cole Campbell (18), il BVB ha impegnato a lungo termine con Mane un altro talento.

Il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl spiega: “Filippo è cresciuto molto bene con noi negli ultimi tre anni e si è guadagnato questo contratto professionale. Vogliamo continuare su questa strada con lui e continuare a sostenerlo perché ha l’atteggiamento giusto e vediamo in lui ancora tanto potenziale”.

Mane è passato ai Gialloneri dalla Sampdoria al Genoa nel gennaio 2022. Da allora, il difensore centrale ha giocato 46 partite con l’Under 19 del BVB (due gol) ed è apparso tre volte con l’Under 17. In questa stagione, Mane ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico con il Dortmund U23 nella 3a divisione.

Filippo Manè dice: “Il Borussia Dortmund è un grande club. Mi sento molto a mio agio qui e sono felice di continuare a indossare questa maglia. Il mio obiettivo è continuare a migliorare e, dopo aver giocato nelle giovanili, presto scendere in campo anche in Prima Squadra”.”

Foto: Sito BVB