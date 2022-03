Ufficiale: colpo dell’Udinese, firma Ebosele fino al 2027

Forza fisica, tecnica e tanta corsa per le fasce dell’Udinese: Festy Ebosele è un nuovo giocatore bianconero. L’esterno irlandese arriverà a partire da luglio ed ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Ebosele è un giovane di grandi prospettive che, però, ha già alle spalle stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Derby County ed è il primo tassello che andrà a rinforzare l’Udinese in vista della stagione 2022/2023.

Festy Ebosele nasce a Enniscorthy (Irlanda) il 2 agosto 2002, cresce nel Bray Academy ma, ben presto, viene notato in Inghilterra dal Derby che nel 2018 lo ingaggia per la propria squadra under 18 con cui, nell’annata 18/19, gioca 19 partite tra Campionato e Youth FA Cup.

Nella stagione successiva, gioca nove gare segnando tre gol con la formazione under 18 e viene, così, promosso anche nella seconda squadra del Derby con cui disputa sette partite più una di Youth FA Cup.

In quella stagione, inoltre, disputa la UEFA Youth League in cui è protagonista con una rete in cinque presenze.

Nell’estate 2020, arriva il momento del grande salto in prima squadra con il Derby County, viene impiegato in una partita di FA Cup e trova spazio anche in tre gare di Championship oltre a collezionare nove presenze con la seconda squadra.

Le sue qualità fanno si che diventi, nella stagione ancora in corso, un grande protagonista della formazione guidata da Wayne Rooney con cui, fino ad ora, ha giocato trenta partite di campionato segnando due reti, a cui vanno aggiunte una presenza in FA Cup ed una in Coppa di Lega.

Ebosele, inoltre, è da anni nel giro delle nazionali giovanili irlandesi dove ha raccolto presenze con under 17 e 19 e vanta anche tre partite con l’under 21.

Il suo rendimento ha immediatamente convinto l’Udinese a puntare su di lui per le prossime stagioni.

FOTO: Sito Udinese