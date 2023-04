Ufficiale: prima esperienza da allenatore per Arda Turan. E’ il nuovo allenatore dell’Eyuspor

Prima esperienza in panchina per l’ex Barcellona, Arda Turan. Il turco ha firmato con l‘Eyuspor, club che milita nella seconda serie turca.

Ha firmato per un anno e mezzo.

Kamuoyuna Duyuru 📣 Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️ Semt-i Mukaddes’e hoş geldin Arda Turan! @ArdaTuran 🟣🟡 pic.twitter.com/OF0LY599dN — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) April 14, 2023

Foto: twitter Eyuspor