Ufficiale: prima esperienza da allenatore per Arda Turan. E’ il nuovo allenatore dell’Eyuspor
15.04.2023 | 21:53
Prima esperienza in panchina per l’ex Barcellona, Arda Turan. Il turco ha firmato con l‘Eyuspor, club che milita nella seconda serie turca.
Ha firmato per un anno e mezzo.
Kamuoyuna Duyuru 📣
Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️
Semt-i Mukaddes’e hoş geldin Arda Turan! @ArdaTuran 🟣🟡 pic.twitter.com/OF0LY599dN
— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) April 14, 2023
Foto: twitter Eyuspor