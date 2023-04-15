Ultimo aggiornamento: sabato 15 aprile 2023 21:53

Ufficiale: prima esperienza da allenatore per Arda Turan. E’ il nuovo allenatore dell’Eyuspor

15.04.2023 | 21:53

Prima esperienza in panchina per l’ex Barcellona, Arda Turan. Il turco ha firmato con l‘Eyuspor, club che milita nella seconda serie turca.
Ha firmato per un anno e mezzo.

Foto: twitter Eyuspor