Ufficiale: prestito al Norwich per Oliver Skipp del Tottenham

Il Norwich si assicura il prestito di Oliver Skipp dal Tottenham. Ad annunciarlo il sito dei canarini gialli con un tweet:

“Il Norwich City ha completato la firma in prestito per tutta la stagione di Oliver Skipp dal Tottenham Hotspur. Skipp, 19 anni, è stato al Tottenham da quando è entrato nella loro accademia all’età di sei anni. Ha continuato a fare un totale di 23 presenze, undici delle quali sono arrivate nella stagione 2019-20 tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup”.

…

Oliver Skipp joins the Canaries on a season-long loan from Spurs!

#WelcomeSkipp

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 17, 2020