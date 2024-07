Ufficiale: Prelec dal Cagliari all’Austria Vienna in prestito

Il Cagliari comunica sul proprio sito ufficiale che Nik Prelec si trasferisce all’Austria Vienna in prestito con diritto di riscatto. Contestualmente il giocatore ha firmato un rinnovo con il club sardo fino al 2027. Ecco la nota del club: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Nik Prelec che si trasferisce all’Austria Vienna in prestito con diritto di riscatto. Contestualmente il calciatore ha firmato un prolungamento contrattuale che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Il giovane attaccante sloveno, classe 2001, è arrivato in Sardegna nel gennaio 2023, dando il suo contributo (16 presenze e 2 assist) alla promozione in A. Ha giocato la stagione appena trascorsa tra le fila del WSG Tirol, dove ha totalizzato tra campionato e Coppa nazionale 34 gare, autore di 9 reti e 5 assist. Ora una nuova esperienza, sempre nella massima serie austriaca, per proseguire la sua maturazione calcistica. Buona stagione, Nik.”

Foto: instagram Austria Vienna