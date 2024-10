Ufficiale: Potenza, Schiattarella risolve il contratto da calciatore e firma come vice allenatore della Primavera

La società Potenza Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto da calciatore di Pasquale Schiattarella. Contestualmente, l’ex centrocampista ha sottoscritto in mattinata, presso la sede del club, un nuovo accordo che lo vedrà entrare a far parte dello staff tecnico del settore giovanile con l’incarico di allenatore in seconda della squadra Primavera, dopo aver conseguito il patentino di allenatore UEFA B nella giornata del 15 ottobre.

Nell’ottica della crescita e della valorizzazione dei giovani talenti, pilastro fondamentale della visione progettuale e sportiva della proprietà rossoblù, la presenza di Pasquale Schiattarella rappresenta un prezioso innesto. Grazie alla sua esperienza e alle competenze maturate sul campo, coadiuverà lo staff tecnico nel perseguire gli obiettivi prefissati.

La società augura a Pasquale un percorso professionale ricco di soddisfazioni in questo suo nuovo ruolo.