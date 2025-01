Ufficiale: Potenza, dall’Entella arriva Siatounis

Il Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’02 Antonios Siatounis, fino al 30 giugno del 2026. Nato a Ilion, in Grecia, Antonios è un centrocampista di assoluto valore e prospettiva. Nel corso della sua carriera in Italia ha effettuato importanti esperienze nel settore giovanile della Sampdoria, dagli allievi fino alla formazione Primavera nella stagione 2020/21. Passa poi al Monza dove, nella stagione 2021/22 valsa ai brianzoli la promozione in serie A, raccoglie 2 presenze. Il 3 settembre 2021 debutta con la Grecia U21 nel corso della sfida contro la Danimarca U21. Si trasferisce alla Virtus Entella nella stagione 2022/23 e, nel corso degli ultimi tre campionati, colleziona 41 presenze. Calciatore dotato di grande duttilità, in carriera ha ricoperto il ruolo di play di centrocampo, mezz’ala d’inserimento e all’occorrenza anche di difensore centrale.

