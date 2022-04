Ufficiale: Porto, Vinhas rinnova fino al 2026

Rinnovo importante in casa Porto, che blinda uno dei suoi migliori talenti. David Vinhas, 19enne capitano dell’Under-19 dei Dragoes, ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026. Il giovane centrocampista non ha ancora esordito in prima squadra ma è uno degli elementi che Sergio Conceiçao segue con maggiore attenzione.

Questo il tweet del club:

Até 2026 🔵⚪ David Vinhas e FC Porto renovam contrato

⚽ Defesa 👉 19 anos#FCPortoB pic.twitter.com/5ni8sLB1In — FC Porto (@FCPorto) April 28, 2022

foto: twitter Porto