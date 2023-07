Ufficiale: Pordenone, arriva lo svincolo d’ufficio per tutti i tesserati

Il Pordenone non si iscriverà alla prossima Serie C, e da oggi i suoi tesserati sono ufficialmente svincolati. Lo comunica la federazione attraverso una nota ufficiale: “Visto il Comunicato Ufficiale n. 11/A del 7 luglio 2023; preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2023/2024 da parte della Società PORDENONE CALCIO S.r.l.; visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della Società PORDENONE CALCIO S.r.l..”

Foto: logo Pordenone