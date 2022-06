Il Newcastle ha ufficializzato il nuovo portiere. Si tratta di Nick Pope, 30enne prelevato dal Burnley appena retrocesso in Championship. Lo annunciano i Magpies tramite i loro canali social.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Nick Pope from Burnley on a four-year deal!

