Ufficiale: Pohjanpalo rinnova con il Venezia fino al 2027

Il Venezia FC è lieto di annunciare che Joel Pohjanpalo ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al Club arancioneroverde fino al 30/06/2027. L’attaccante finlandese è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con il raggiungimento dei playoff, nella quale ha totalizzato 19 gol e sette assist. Nella stagione 23/24 ha già collezionato due gol in cinque presenze tra Campionato e Coppa Italia.

Il giocatore ha così parlato dopo la firma: “È un’emozione indescrivibile poter rimanere al Venezia FC. Quando un club decide di darti la responsabilità di indossare la fascia da capitano e ti vede come giocatore di riferimento in campo, penso che si debba dimostrare riconoscenza e lealtà. Qui mi trovo benissimo sia con il gruppo che con i tifosi, e restare penso che sia la scelta migliore. Venezia è una città unica al mondo, io e la mia famiglia adoriamo vivere qui e sono contento di poter vestire questa maglia anche per i prossimi anni”.

Foto: sito Venezia