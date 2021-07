Pochettino-PSG: ufficiale il rinnovo fino al 2023

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Mauricio Pochettino e il suo staff sono ora legati al club della capitale fino al 30 giugno 2023. Mauricio Pochettino, arrivato come allenatore il 2 gennaio 2021, è una figura storica al Paris Saint-Germain, dove ha indossato i colori dal 2001 al 2003, compresa la fascia di capitano. Una volta finita la sua carriera da giocatore, l’argentino è passato all’Espanyol Barcellona (2009-2012), al Southampton (2013-2014) e al Tottenham (2014-2019). È riuscito a condurre gli Spurs alla loro prima finale di UEFA Champions League nel 2018-2019. Nei suoi primi sei mesi alla guida del PSG, Mauricio Pochettino ha condotto i rossoblù alle semifinali di UEFA Champions League, con vittorie prestigiose sul Barcellona (4-1) nell’andata degli ottavi di finale e sul Bayern Monaco (3-2) nell’andata dei quarti di finale. Sotto la sua guida, la squadra della capitale francese, è arrivata al secondo posto in Ligue 1 con 82 punti.

“Sono veramente felice e lo sono anche per il mio staff. È molto importante per noi sentire la fiducia del club, faremo di tutto per far sì che i tifosi siano fieri di noi. È per questo che speriamo di realizzare i nostri obiettivi insieme. 20 anni fa sono stato capitano di questa squadra e oggi sono il suo allenatore. È un sogno divenuto realtà…”

Le parole del Presidente Nasser Al-Khelaïfi sul rinnovo di Pochettino:

“Siamo contenti che Mauricio abbia prolungato la sua avventura con la famiglia del Paris Saint-Germain. È stato lui stesso capitano di questa squadra 20 anni fa, condivide i valori, l’ambizione e la visione del club per il futuro. Con la leadership di Mauricio siamo entusiasti e fiduciosi su ciò che ci riserva il destino”.

Foto: Sito PSG