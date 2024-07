Ufficiale: Pjaca dopo 8 anni torna alla Dinamo Zagabria

Marko Pjaca dopo quasi otto anni di nuovo alla Dinamo Zagabria. Giovedì ha firmato un contratto pluriennale con gli azzurri e ha così aperto il suo terzo mandato nella Dinamo e il secondo in prima squadra. Torna a Maksimir dopo aver compiuto 29 anni. Dopo diversi anni tra Juventus, Genoa, Torino ed Empoli. Marko Pjaca è tornato in Croazia a settembre 2023, passando al Rijeka, club col quale firmò un triennale. Ma adesso l’esterno offensivo croato cambia di nuovo maglia, pur restando in patria: a otto anni dal suo addio, infatti, è ufficiale il suo ritorno alla Dinamo Zagabria.

Foto: Instagram Dinamo Zagabria