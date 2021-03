Ufficiale: Pistoiese, esonerato Riolfo. Al suo posto Sottili

Altro cambio di panchina per la Pistoiese: la società toscana, infatti, ha appena ufficializzato l’addio a mister Giancarlo Riolfo, sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra. Al suo posto Stefano Sottili.

Questo il comunicato ufficiale: “Si comunica che la US Pistoiese 1921 ha sollevato mister Giancarlo Riolfo dal ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra. Contestualmente sono stati esonerati il preparatore atletico, Simone Arceci e il collaboratore tecnico, Paolo Pantera. Restano nello staff: Antonio Niccolai, Marco Coralli e Maurizio Biato.

Il nuovo allenatore è Stefano Sottili, che si avvarrà del preparatore atletico Matteo Pantaleoni, nato a Carpi il 29/09/1974.

Per Sottili si tratta di un ritorno, avendo già guidato la Pistoiese nella stagione 2014/15 subentrando a Cristiano Lucarelli. A mister Riolfo la Società rivolge i ringraziamenti per la dedizione, l’attaccamento e la professionalità dimostrati e un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. A mister Stefano Sottili, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 Giugno 2021, giunga il più caloroso benvenuto. Oggi pomeriggio il nuovo tecnico della Pistoiese svolgerà il suo primo allenamento, mentre la presentazione si terrà domani con modalità ed orario che saranno successivamente comunicati”.

Foto: Us Pistoiese