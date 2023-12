Ufficiale: Pistoiese, esonerato il tecnico Consonni e il suo staff. Il comunicato

La Pistoiese (Serie D) ha esonerato il tecnico Consonni insieme al suo staff. Una decisione presa alla luce dei cambiamenti che avverranno in seno al club arancione. Questo il comunicato: “In virtù di un restyling tecnico necessario e doloroso per salvaguardare il futuro del club – in attesa di nuovi sviluppi societari -, la US Pistoiese 1921 comunica l’esonero del tecnico Consonni, del vice Salvestroni, del collaboratore tecnico Durante, del preparatore dei portiere Galardi e del preparatore atletico Ciullini. La società comunica che l’obiettivo stagionale è cambiato, puntando a salvaguardare la categoria. A tal proposito nei prossimi giorni saranno ufficializzate operazioni in entrata finalizzate a rendere adeguata la rosa per il raggiungimento del nuovo traguardo sportivo. La guida della prima squadra domani è stata affidata a Parigi e l’intero staff della juniores, un piccolo vanto per il nostro club”.

Foto: pistoiese-facebook