Ufficiale: Piscopo firma con la Juve Stabia

Kevin Piscopo è un nuovo giocatore della Juve Stabia, che lo ha preso a zero. Il centrocampista, infatti, era rimasto svincolato dopo l’esperienza al Pordenone, che non si è iscritto a un torneo professionistico. Ha firmato un contratto di due anni. Il comunicato: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Kevin Piscopo, classe ’98, fino al 30 giugno 2025.

Il calciatore, nativo di Vercelli, è cresciuto calcisticamente nel Genoa e ha vestito, tra le altre, le maglie del Montecatini, della Carrarese, dell’Empoli, della Spal, del Renate e del Pordenone”.

Foto: sito Juve Stabia