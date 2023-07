Ufficiale: Pirola e Magni rimangono alla Giana Erminio

I due portieri Carlo Pirola e Samuele Magni rimangono per un altro anno alla Giana Erminio. Lo ha reso noto il club con un comunicato . Poco fa era arrivata anche l’ufficialità di Barzotti. Questa la nota della squadra lombarda: “Due conferme anche in porta per la stagione 2023/24 della Giana Erminio, che ha raggiunto l’accordo per la permanenza in biancazzurro dei portieri Carlo Pirola (classe 2002) e Samuele Magni (classe 2005). Pirola, arrivato a Gorgonzola un anno fa, dopo una stagione alla Casatese in D e nei settori giovanili di Atalanta e Torino, con la maglia della Giana ha collezionato 38 presenze fra campionato e Coppa Italia, contribuendo ad eleggere quella biancazzurra la miglior difesa del girone D della Serie D 2022/23. Magni, proveniente dal settore giovanile biancazzurro, nella stagione scorsa ha ricoperto il ruolo di terzo portiere in Prima Squadra, facendo il proprio esordio nell’ultima gara di campionato Aglianese-Giana, mantenendo la porta inviolata e contribuendo alla vittoria 0-1 dei biancazzurri. Per il resto della stagione ha giocato con la Juniores Nazionale, alternandosi al portiere titolare Fumagalli”.

Foto: sito Giana Erminio