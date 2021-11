Ufficiale: Pinto al Teramo

La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Pierluigi Pinto. Classe 1998, nativo di Brindisi, è un centrale difensivo mancino cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina e che ha successivamente vestito le maglie di Arezzo e Bari in Serie C, Salernitana tra i Cadetti. Pinto indosserà la maglia numero 18 e sarà regolarmente disponibile per la trasferta dello stadio “Adriatico – Cornacchia”.