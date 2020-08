Ufficiale: Pina Nunes dal Chievo in prestito al Grasshopper

Nuno Henrique Pina Nunes è passato in prestito al Grasshopper per un anno. Il portoghese arriva dal Chievo Verona come annunciato dal club svizzero.

“Il Grasshopper Club Zurigo dà il benvenuto a Nuno Henrique Pina Nunes e gli augura tutto il meglio e tanto successo per la prossima stagione”.

Foto: Sito Ufficiale Grasshopper