Ufficiale: Pietro Ceccaroni al Palermo

Ancora un colpo per il Palermo, il terzo in questa sessione di mercato. Dopo Vasic e Mancuso, i rosanero hanno ufficializzato l’arrivo dal Venezia di Pietro Ceccaroni. Questo il comunicato ufficiale del club siciliano: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. le prestazioni sportive di Pietro Ceccaroni. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. A Pietro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Il difensore di Sarzana ha giocato coi lagunari più di 100 partite dall’estate del 2019 al gennaio 2023, trascorrendo poi gli ultimi 6 mesi in prestito al Lecce.

Foto: Sito Palermo