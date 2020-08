Ufficiale: Pierre Cornud è un nuovo giocatore del Sabadell

Dal Mallorca al Sabadell, Cornud è un nuovo giocatore biancoblu. Lo annuncia il club stesso sul sito ufficiale:

“Pierre Cornud è il nuovo arrivato al Sabadell Sports Centre per la nuova stagione 2020/2021 in Seconda Divisione A. L’esterno francese di 23 anni, nato ad Avignone, proviene dall’RCD Mallorca. Il giocatore ha giocato anche per squadre come Montpellier, Dijon e Ibiza, dove ha giocato in prestito fino agli albori del COVID-19. È un esterno sinistro, con una grande vocazione offensiva e continui overflow da entrambe le parti, per un totale di 61 partite nella Seconda Divisione “B”. Cornud è la terza aggiunta alla squadra di Harlequin per la nuova stagione nella Smartbank League”.

Foto: Sito Ufficiale