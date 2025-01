Ufficiale: Picerno, risoluzione consensuale con Pitarresi

L’AZ Picerno comunica di aver trovato l’accordo con Francesco Pitarresi per la rescissione del proprio contratto. Si legge sul sito ufficiale rossoblu:

Questa la nota ufficiale: “Sette stagioni straordinarie, vissute con impegno, dedizione e un profondo attaccamento ai colori rossoblù: Francesco, per tutti Ciccio, non è stato solo un centrocampista, ma un vero simbolo del nostro club, un esempio di professionalità e passione che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’AZ Picerno. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per tutto ciò che ha dato alla nostra società, ai nostri tifosi e a questa comunità. Il Presidente Curcio è il DG Greco augurano a Francesco il meglio per il suo futuro, sia in campo che nella vita.”

