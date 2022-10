Ufficiale, Piccoli è il nuovo presidente del Mantova

Nuova pagina per il Mantova che ufficializza Filippo Piccoli come nuovo presidente del club. Quest’ultimo succede a Maurizio Setti, che rimarrà all’interno dello staff societario come Consigliere Delegato. Di seguito il comunicato ufficiale: “Nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Mantova 1911 s.r.l., che ha deliberato la nomina di Filippo Piccoli quale Presidente e di Maurizio Setti come Consigliere Delegato, confermando Gianluca Garzon nel ruolo di Vice-Presidente del club. La società ringrazia Ettore Masiello e Federico Setti, componenti del Consiglio di Amministrazione uscente in qualità di Presidente e Consigliere, per il lavoro svolto”.

Foto: Twitter Mantova