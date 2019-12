Daniele Cacia non è più un giocatore del Piacenza. Come si legge in una nota ufficiale del club, “il Piacenza Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto sportivo con Daniele Cacia. A Daniele, bandiera biancorossa, va il nostro più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale“. Protagonista in stagione di 2 gol e 2 assist in 17 presenze, il bomber era tornato nel club in estate.