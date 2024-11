Ufficiale: Piacenza, il nuovo ds è Zerminiani

Il Piacenza comunica di avere affidato la direzione sportiva della prima squadra al Sig. Carlo Maria Zerminiani, il quale sarà presentato alla stampa nel corso di una conferenza della quale sarà comunicata data e orario in seguito. Il neo Direttore Sportivo, che rientra nel restilyng societario messo in atto negli ultimi giorni, dove sono stati cambiati tre allenatori in 24 ore, era stato già annunciato dal presidente biancorosso Marco Polenghi: “Arriverà il nuovo direttore sportivo Zerminiani, un profilo giovane che ha lavorato bene negli ultimi anni, specificatamente in Serie D a Lumezzane dove ha vinto il campionato, e lui deciderà le mosse di mercato insieme al direttore tecnico De Vitis, a cui confermiamo la nostra più totale fiducia”.

Foto: logo Piacenza