Nicola Santella, terzino classe 2005 in forza al Piacenza, torna in via anticipata alla SPAL, decisiva la risoluzione anticipata del prestito. Il comunicato dei piacentini: “Il Piacenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Spal per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Nicola Santella”.

Foto: Twitter ufficiale SPAL